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Власть

Восстановление Раима-миллиона в должности. В правительстве изучат решение суда

Премьер-министр уже знает о решении Первомайского районного суда Бишкека о восстановлении в должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе правительства.

«Однако решение Первомайского районного суда Бишкека в отношении Райымбека Матраимова в настоящее время в аппарат правительства Кыргызской Республики не поступило. Как только указанное решение поступит в аппарат правительства, оно будет изучено и будут определены дальнейшие шаги по данному вопросу. Впереди следующие инстанции», — сообщили в пресс-службе Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Сегодня судья Алмаз Калыбаев, рассмотрев иск Райымбека Матраимова к правительству, вынес решение о восстановлении его в должности замглавы ГТС.

Райымбека Матраимова отстранили от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Распоряжение 23 ноября 2017 года подписал тогда премьер-министр Сапар Исаков.

Кстати, Райымом-миллионом окрестили таможенного чиновника депутаты Жогорку Кенеша. Якобы именно через него решались многие вопросы в Таможенной службе.
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