Фотография Меркель с «занимающимися сексом» медведями за спиной взорвала Сеть

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель посетила детский сад в городе-миллионере Кельне. Абсолютно безобидная поездка вызвала настоящую бурю в Интернете из-за фотографии Меркель, которая сделана во время ее общения с детьми, сообщает mk.ru со ссылкой на Daily Mirror.

На прекрасном фото канцлер Германии, наряженная в изящный синий костюм, заботливо улыбается воспитанникам детского сада и, кажется, даже не подозревает, какие страсти разгораются за ее спиной. Как видно на смущающем снимке, на заднем фоне кто-то неизвестный поставил пару непослушных плюшевых бурого и белого медведей в откровенную сексуальную позу. Эта фотография мгновенно облетела Сеть и поставила Меркель в компрометирующее неловкое положение.