Работу Сооронбая Жээнбекова читатели оценили неоднозначно. Итоги опроса

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится в должности полгода. За это время он провел переговоры со стратегическими партнерами, урегулировал конфликт на кыргызско-казахской границе, заявил о борьбе с коррупцией и начале судебно-правовой реформы.

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Работать Сооронбаю Жээнбекову предстоит с новыми правительством, силовиками и генеральным прокурором. Большинство чиновников из команды предыдущего президента Алмазбека Атамбаева отправили в отставку.

Читатели ИА «24.kg» оценили работу президента неоднозначно. Абсолютного большинства не набрал ни один ответ. 1 тысяча 137 человек (20 процентов) считают, что Сооронбай Жээнбеков работает отлично. 1 тысяча 543 читателя (27 процентов) оценили его деятельность на четверку.

1 тысяча 458 участников опроса (26 процентов) считают, что президент работает удовлетворительно. 1 тысяча 442 человека (25 процентов) признали его деятельность неудовлетворительной.