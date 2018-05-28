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Власть

Работу Сооронбая Жээнбекова читатели оценили неоднозначно. Итоги опроса

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится в должности полгода. За это время он провел переговоры со стратегическими партнерами, урегулировал конфликт на кыргызско-казахской границе, заявил о борьбе с коррупцией и начале судебно-правовой реформы.

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Работать Сооронбаю Жээнбекову предстоит с новыми правительством, силовиками и генеральным прокурором. Большинство чиновников из команды предыдущего президента Алмазбека Атамбаева отправили в отставку.

Читатели ИА «24.kg» оценили работу президента неоднозначно. Абсолютного большинства не набрал ни один ответ. 1 тысяча 137 человек (20 процентов) считают, что Сооронбай Жээнбеков работает отлично. 1 тысяча 543 читателя (27 процентов) оценили его деятельность на четверку.

1 тысяча 458 участников опроса (26 процентов) считают, что президент работает удовлетворительно. 1 тысяча 442 человека (25 процентов) признали его деятельность неудовлетворительной.

Как вы оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова за полгода его президентства?
Отлично — 20% — 1137 голосов
Хорошо — 27% — 1543 голоса
Удовлетворительно — 26% — 1458 голосов
Неудовлетворительно — 25% — 1442 голоса

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