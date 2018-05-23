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Власть

У Пятого канала долг в 80 миллионов сомов, но продавать его не хотят

Депутат Дастан Бекешев согласился убрать пункт о продаже Пятого канала из инициированного им законопроекта. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, парламентарий предложил признать утратившим силу Закон о ЗАО «Пятый канал», лишить канал статуса парламентского и продать. При обсуждении выяснилось, что постановление о придании статуса парламентского Пятому каналу приняли, но средства не выделили.

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Глава Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев рассказал, что канал имеет долг в 80 миллионов сомов. Составлен график погашения. Несмотря на долги и сложное положение, ФУГИ и правительство против продажи канала.

«Канал был прогрессивным, по всем регионам давал информацию. У фонда и правительства есть намерение сохранить его и использовать дальше», — подчеркнул Ренат Тулебердиев.

Дастан Бекешев согласился с предложением правительства. Он отметил, что, возможно, канал передадут в доверительное управление или привлекут инвестора.
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