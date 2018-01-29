Лишение Пятого канала статуса парламентского телевидения. Депутаты поддерживают

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам обсудили законопроект «О признании утратившим силу Закона «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал». Его члены единогласно приняли документ в первом чтении.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что нет никаких нормативных правовых актов, касающихся ЗАО «Пятый канал». «Этот канал так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом. Закон о ЗАО «Пятый канал» утратил свою актуальность и не отвечает сегодняшним реалиям. При этом Жогорку Кенеш вещает в режиме онлайн через телеканал «Пирамида», — говорится в справке-обосновании.

Это никак не связано с политикой. Я даже не знал, что будет замена старой команды и уйдет руководство. Дастан Бекешев

Представители ФУГИ отметили, что с 2010-го по 2017 год ситуация по кредиторской задолженности «Пятого канала» значительно ухудшилась. «Но канал продолжает работать, назначен временный гендиректор, который отвечает за сохранность имущества. Единственный вопрос на сегодня — финансирование. За информационную часть фонд не отвечает», — проинформировали чиновники.

Напомним, в конце декабря 2017-го практически весь творческий коллектив Пятого уволился. Стало известно, что часть коллектива ушла на вновь создаваемый телеканал «Апрель». Руководить им будет Дмитрий Ложников.