«Пятый канал» больше не парламентский. Президент подписал закон

«Пятый канал» лишился статуса парламентского. Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, Закон «О признании утратившим силу Закона «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» принят Жогорку Кенешем 26 июня 2019 года.

«Закон отменяет статус парламентского телеканала «Пятый канал» и признает утратившим силу закон о ЗАО», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что 20 мая 2010-го декретом временного правительства национализировано ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем ЗАО «Пятый канал».

Депутат ЖК Исмаил Исаков инициировал законопроект «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал», который приняли, несмотря на возражения главы государства. Документ вступил в силу 21 октября 2011 года. В Жогорку Кенеше создали рабочую группу, которая пришла к выводам, что закон не может быть исполнен в том варианте, в котором он принят, так как не определены организационно-правовая форма телеканала и его собственник.

29 июня 2012-го парламент своим постановлением дал ряд поручений кабмину. Однако до сегодняшнего дня чиновники не инициировали ни одного нормативно-правового акта, касающегося «Пятого канала».

Сейчас Жогорку Кенеш вещает в режиме онлайн через телеканал «Пирамида».

«Пятый канал» так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом.