Скандал на «Пятом канале». Часть коллектива выступила против нового директора

Часть коллектива «Пятого канала» выступает против недавно назначенного генерального директора Рахата Сулайманова. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Шайырбек Эркин.

По его словам, ранее телеканалу из бюджета выделялось 20 миллионов сомов в год, но этих денег не хватало на покрытие заработной платы сотрудникам. На остальные расходы СМИ получает деньги из дополнительных источников.

«В начале 2021 года правительство поручило оптимизировать расходы. Тогда бывший директор канала предложил сократить зарплату сотрудникам на 10-20 процентов для того, чтобы никого не увольнять. В этот момент нам сменили руководителя — назначили Рахата Сулайманова. Новый директор, не согласовав с коллективом, начал проект оптимизации. Многие узнали об этом, когда получили зарплату, которую сократили. Не остановившись на этом, Рахат Сулайманов во второй раз провел оптимизацию, зарплату опять сократят. У нескольких сотрудников убавили 30-40 процентов. Работников заставили подписать документы, но сумму заранее не указали. Нарушаются наши конституционные права, а также нормы Трудового кодекса», — написал Шайырбек Эркин.