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Власть

Раньше в Кыргызстане были наркобароны, а теперь — таможенные

«Если раньше в Кыргызстане были наркобароны, потом энергобароны, то теперь таможенные бароны», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат  Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, Кыргызстан стал раем для контрабандистов. Парламентарий уверен, что все законы, которые раньше позволяли заниматься контрабандой (в первую очередь таможенной службе), необходимо отменить.

«Надо в течение двух недель внести необходимые поправки в законы. Мы 25 лет были транзитной страной. Из-за того, что таможенники богатели, страна стала беднее. Производственники покидают страну, легче завести контрабанду, чем что-то здесь произвести. Армения смогла за три дня поменять правила игры, внести нужные законы, которые уничтожают контрабанду», — заявил Акылбек Жапаров.
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров
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