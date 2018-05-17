Кто получил письма от президента о модернизации ТЭЦ Бишкека, выясняют депутаты

На заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, выясняют, кто получил письма от президента страны о модернизации столичной теплоцентрали.

Депутат Исхак Масалиев спросил у экс-министра финансов Ольги Лавровой, обязательно ли указание президента к исполнению.

«Я должна доложить о получении письма премьер-министру. Решение принимается совместно», — пояснила Ольга Лаврова.

Аналогичный вопрос депутат задал и Осмонбеку Артыкбаеву, который был министром энергетики. «Я присягал президенту и считаю, что его команда должна быть выполнена», — ответил он.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев сказал, что никакого письма с указаниями от президента не получал.

«Министры согласовывают свои действия с премьер-министром. После составления меморандума получено письмо, которое направили в министерства для принятия решения в течение месяца. Письмо от президента я не получал», — пояснил он.