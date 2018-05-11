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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Введение сома — правильное и своевременное решение

«10 мая 1993 года наша страна одной из первых на постсоветском пространстве ввела в обращение национальную валюту — сом, что стало правильным и своевременным решением», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на международной конференции в честь 25-летия введения национальной валюты.

По его словам, за 25 лет сом прошел сложный путь становления, выдержав неоднократные суровые экзамены глобальных экономических кризисов. Денежно-кредитный суверенитет позволил сдерживать рост инфляции и не допускать значительного обесценивания сома, а банковская и платежная системы доказали устойчивость и надежность.

Сегодня кыргызский сом состоялся. Он является одной из наиболее устойчивых валют на постсоветском пространстве.

Сооронбай Жээнбеков

«Сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства. Оглядываясь назад, мы осознаем, что наличие национальной валюты сыграло важную роль в становлении суверенного Кыргызстана», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

«Экономическая безопасность и стабильность банковской и платежной систем, самостоятельное финансовое планирование и регулирование — вот неполный перечень преимуществ, которые получил Кыргызстан с введением собственной валюты», — заключил глава государства.
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