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Власть

Более 45 тысяч граждан смогут проголосовать на местных выборах 13 мая

В списке избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей числится свыше 45 тысяч человек. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.

Для идентификации избирателей ГРС привлечет 127 операторов, которые будут работать на 82 комплектах по идентификации на 27 избирательных участках. На сегодня все комплекты оборудования доставили в районы.

Выборы в местные кенеши пройдут по биометрическим данным отпечатков пальцев и биометрии лица. Избиратель имеет право голосовать только при предъявлении паспорта гражданина КР образца 2004-го (ID-card) или 2017 года (идентификационная карта — eID-card) и обязательном прохождении биометрической регистрации.

По указу президента на 13 мая назначены выборы депутатов в местные кенеши: Кок-Артский айыльный кенеш Сузакского района, Кара-Джигачский айыльный кенеш Аксыйского района, Токтогульский городской кенеш Джалал-Абадской области, Казыбекский айыльный кенеш Ат-Башинского района Нарынской области, Толойконский айыльный кенеш Кара-Суйского района Ошской области и Сокулукский айыльный кенеш Чуйской области.
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