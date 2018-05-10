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Власть

Депутаты предлагают ужесточить наказание за курение на пляжах Иссык-Куля

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и в Кодекс об административной ответственности.

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что необходимо ужесточить наказание не только за распитие спиртных напитков на пляжах, но и за курение. Она отметила, что прямо у берега строят коттеджи местные богачи.

Изначально предлагалось запретить строить бунгало и пляжные домики не ближе 300 метров к пляжной зоне. Член фракции «Республика — Ата Журт» Экмат Байбакпаев спросил, как тогда развивать бизнес. Он отметил, что во всех курортных городах виллы и коттеджи стоят прямо на пляжах.

Нардепы также подняли вопрос сохранения экологии на Иссык-Куле и развития инфраструктуры, иначе ни о каких очистных сооружениях не может быть и речи.
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