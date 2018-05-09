Президенты центральноазиатских стран поздравили Кыргызстан с Днем Победы

Президенты Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана направили президенту и народу Кыргызстана поздравления с Днем Победы. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

«В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал для нас победу на полях сражений Великой Отечественной войны и трудовом фронте, самоотверженно отстояв нашу свободу и независимость. Убежден, что лучшей данью павшим и тем, кто сегодня с нами, будет дальнейшее укрепление дружбы народов наших стран, испытанной и закаленной в суровые военные годы», — отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он передал ветеранам войны слова благодарности за вклад в победу, а президенту Сооронбаю Жээнбекову пожелал здоровья и благополучия.

«Наши братские народы плечом к плечу выдержали тяжелейшие испытания и внесли неоценимый вклад в приближение дня Победы. Их великий подвиг является для нас ярким примером доблести, патриотизма и самоотверженного служения своей Родине. Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир и свободу. Мы глубоко благодарны и чтим наших ветеранов, проявивших мужество, отвагу и героизм на полях сражений и в тылу. Добрая память об их славном подвиге навечно сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме главы Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Кроме того, он убежден в дальнейшем укреплении отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном в интересах двух народов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон передал пожелание долгих лет жизни, доброго здоровья и бодрости духа всем ветеранам войны и труженикам тыла.

«Наши народы плечом к плечу вынесли все тяготы этой невиданной по своим масштабам смертоносной и разрушительной войны, проявляя мужество и героизм, ценою десятков миллионов жизней отстояли в борьбе с коварным и жестоким врагом человечества — фашизмом — свою свободу и независимость. Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и братства между нашими народами, выдержавшие суровые испытания на прочность, и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться», — отметил он в телеграмме.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Coopонбаю Жээнбекову и ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Кыргызстана — мира, дальнейшего прогресса и процветания.

«В этот знаменательный день мы с особым чувством благодарности и гордости вспоминаем имена тех, кто мужественно сражался за мирную жизнь грядущих поколений и счастливое будущее всего человечества, а также тружеников тыла, своим неустанным и самоотверженным трудом приближавших светлый день Победы. Убежден, что память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул глава Туркменистана.