Законопроект с ошибкой направили на подписание президенту Кыргызстана. Об этом сообщили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Речь о ратификации Соглашения между правительствами Кыргызстана и России о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в Москве. Президент вернул его с возражением.
Депутат Дастан Бекешев отметил слабую подготовку законопроектов. «Ошибки не первый раз. По Таможенному кодексу допущена ошибка. В один кодекс вы можете три разных поправки внести. Никто не анализирует поправки», — сказал он.
Ошибка допущена в пункте о вступлении документа в силу.
Исхак Пирматов отметил, что речь о служебном подлоге, если Минюст не знает, почему документ с ошибкой принесли в парламент.