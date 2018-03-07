Законопроект с ошибкой направили на подписание президенту Кыргызстана. Об этом сообщили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Речь о ратификации Соглашения между правительствами Кыргызстана и России о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в Москве. Президент вернул его с возражением.

Депутат Дастан Бекешев отметил слабую подготовку законопроектов. «Ошибки не первый раз. По Таможенному кодексу допущена ошибка. В один кодекс вы можете три разных поправки внести. Никто не анализирует поправки», — сказал он.

Ошибка допущена в пункте о вступлении документа в силу.

Министр юстиции Уран Ахметов вины не признает. «Когда документ поступил к нам на согласование, он был корректным. В настоящее время выясняют, кто допустил ошибку. Идет служебное расследование. Правильный вариант был тот, который подписали министерства. В Жогорку Кенеш документ пришел с ошибкой. Его так и передали президенту», — пояснил он.

Исхак Пирматов отметил, что речь о служебном подлоге, если Минюст не знает, почему документ с ошибкой принесли в парламент.