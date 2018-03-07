Кыргызстан потратит $7 миллионов на консультации при получении кредита от Международного фонда сельскохозяйственного развития.

МФСР намеревается предоставить $25,4 миллиона для поддержки проекта «Обеспечение доступа к рынкам». Его задача в улучшении доступа и интеграции мелких животноводов на прибыльных рынках для реализации своей продукции.

Всего на проект заложили $55,4 миллиона. Международный фонд сельскохозяйственного развития предоставляет кредит в $12,7 миллиона и $12,7 миллиона — грант. Вклад поставщика финансовых услуг — $20 миллионов, вклад правительства КР — $1,6 миллиона, вклад бенефициаров — $8,39 миллиона.

Чиновники Министерства сельского хозяйства отметили, что $25 миллионов потратят на ремонт лабораторий и покупку оборудования. Будут финансировать бизнес-проекты по развитию сельского хозяйства.

«Какие лаборатории конкретно отремонтируют? Там указано, что будут поддерживать проекты женщин и детей. Каких женщин? Каких детей?» — спросил депутат Дастан Бекешев.

Кенжебек Бокоев попросил вернуть законопроект на доработку, так как непонятно, на что и сколько потратят денег и какую пользу они принесут фермерам.

Проект планируют реализовать через АРИС. Депутаты отметили, что проголосуют против, если $7 миллионов потратят на консультационные услуги.