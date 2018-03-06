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Власть
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (27)

Президент Кыргызстана о депутате-контрабандисте Асылбек уулу Дамирбеке

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

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У главы государства поинтересовались, как ему видится ситуация вокруг депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека, которого арестовали в Казахстане и предъявили ему обвинения в контрабанде. Не считает ли президент КР произошедшее политической игрой казахстанских властей с целью оказать давление на нашу страну?

Сооронбай Жээнбеков признался, что информация о задержании депутата Жогорку Кенеша в сопредельном государстве по тяжкому обвинению для него стала неожиданностью.

«Очень тяжело воспринимать такие новости», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

По мнению президента страны, сам Асылбек уулу Дамирбек поступил легкомысленно.

«Надеюсь, что наши казахстанские друзья, компетентные органы будут честны при проведении следствия. Мы, конечно, отслеживаем и будем следить за этим. Но пытаться влиять не будем», — добавил глава государства.

«Компетентные органы РК подтвердили, что у Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана. Мы считаем его своим гражданином», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.
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