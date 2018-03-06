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Власть

Вопрос отставки Фарида Ниязова решится после его встречи с президентом

Вопрос отставки Фарида Ниязова решится после его встречи с президентом. Сегодня руководитель аппарата главы государства должен был выйти на работу после недельного отпуска. 

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Как сообщила ИА «24.kg»  пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева,  заявление об уходе пока не принято. По некоторым данным, Фарид Ниязов отзывать его не собирается и в должности руководителя аппарата президента не останется. 

Как рассказали ИА «24.kg» в аппарате главы государства, вакантный пост может занять нынешний первый заместитель руководителя аппарата Мухамметкалый Абулгазиев. 
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