Вопрос отставки Фарида Ниязова решится после его встречи с президентом. Сегодня руководитель аппарата главы государства должен был выйти на работу после недельного отпуска.

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Как сообщила ИА «24.kg» пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева, заявление об уходе пока не принято. По некоторым данным, Фарид Ниязов отзывать его не собирается и в должности руководителя аппарата президента не останется.

Как рассказали ИА «24.kg» в аппарате главы государства, вакантный пост может занять нынешний первый заместитель руководителя аппарата Мухамметкалый Абулгазиев.