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Власть
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (25)

Вместо Асылбек уулу Дамирбека в парламент может прийти бизнесмен Насыр Мусаев

Вместо депутата фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека, арестованного в Алматы по обвинению в контрабанде, в парламент может прийти Насыр Мусаев. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК КР.

Как ранее сообщили компетентные органы РК, у Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана. По закону он не может быть депутатом Жогорку Кенеша и будет лишен мандата, если факт чужого гражданства подтвердится.

«Мы рассмотрим этот вопрос, как только МИД пришлет в ЦИК официальное подтверждение, что у Асылбек уулу Дамирбека казахский паспорт», — сказал член комиссии Кайрат Осмоналиев.

Вместо Асылбек уулу Дамирбека в парламент придет Насыр Мусаев — бизнесмен, директор ОсОО «НИМ компани».
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