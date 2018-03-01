В парламенте придумали, как бороться с пробками в Бишкеке

В парламенте Кыргызстана придумали, как бороться с пробками в Бишкеке. Член фракции СДПК Кожобек Рыспаев заявил, что из центра города следует убрать на окраины административные здания.

По его словам, стоит использовать опыт Астаны, где офисы министерств и госагентств расположены в разных районах. «У нас получается, что сотрудники этих ведомств создают пробки, добираясь на работу на личных авто. Их, думаю, надо переселить на окраину. Тогда станет легче дышать в столице, исчезнут пробки», — считает Кожобек Рыспаев.

Его коллега из фракции «Кыргызстан» Алмазбек Эргешов предложил обратить внмиание на маршрутки. По его словам, выявлены факты, когда водители маршрутных микроавтобусов выходят на работу нетрезвыми. Нардеп отметил, что следует ужесточить наказание за нарушение ПДД именно водителями маршруток.