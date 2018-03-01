12:04
-4
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Власть

В парламенте придумали, как бороться с пробками в Бишкеке

В парламенте Кыргызстана придумали, как бороться с пробками в Бишкеке. Член фракции СДПК Кожобек Рыспаев заявил, что из центра города следует убрать на окраины административные здания.

По его словам, стоит использовать опыт Астаны, где офисы министерств и госагентств расположены в разных районах. «У нас получается, что сотрудники этих ведомств создают пробки, добираясь на работу на личных авто. Их, думаю, надо переселить на окраину. Тогда станет легче дышать в столице, исчезнут пробки», — считает Кожобек Рыспаев.

Его коллега из фракции «Кыргызстан» Алмазбек Эргешов предложил обратить внмиание на маршрутки. По его словам, выявлены факты, когда водители маршрутных микроавтобусов выходят на работу нетрезвыми. Нардеп отметил, что следует ужесточить наказание за нарушение ПДД именно водителями маршруток. 
Ссылка:
просмотров: 1188
Версия для печати
Материалы по теме
Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела
Кто игнорирует депутатов? Список чиновников, не пришедших на заседание
Авария на ТЭЦ. Экс-чиновники продолжают игнорировать депутатскую комиссию
Авария на ТЭЦ. Экс-чиновники от энергетики игнорируют расследование ее причин
Депутат и контрабанда. Во фракции верят, что Асылбек уулу Дамирбек ни при чем
Авария на ТЭЦ. Кого предлагают уволить чиновники
Будьте готовы. Эксперты прогнозируют аварии в энергосекторе Кыргызстана
Авария на ТЭЦ. Специалисты возмущены, что все лезут с поучающим тоном
Авария на ТЭЦ. Лев Васильев предлагает вернуться к вопросу повышения тарифов
Авария на ТЭЦ. Чиновники признают, что энергетики были не готовы к холодам
Популярные новости
Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
У&nbsp;арестованного в&nbsp;Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»