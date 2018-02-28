Демократия вузу не нужна. Ректора должен назначать премьер или глава Минобраза

«Демократия в вузах не приводит ни к чему хорошему. Ректоров вузов должен назначать премьер-министр или министр образования», — заявил депутат Азамат Арапбаев сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, сейчас выборы ректора вуза приводят к расколу в профессорско-преподавательском коллективе, спорам. После прихода на должность новый ректор начинает притеснять тех, кто за него не голосовал.

«Я бы предложил, чтобы ректоров вузов назначали либо премьер, либо министр образования. Демократия в вузах не приводит ни к чему хорошему. Иногда не выбирают достойных кандидатов, а на должность приходят проходимцы. Нужно либо выборную систему в данном случае упразднить, либо ввести мораторий», — предложил Азамат Арапбаев.

В свою очередь депутат Экмат Байбакпаев уверен, что дипломатических работников в Кыргызстане должен готовить только один вуз. Он вспомнил, что во времена СССР было всего несколько вузов, которые считались приоритетными в подготовке дипломатов.

«У нас же сегодня куда не кинься, везде готовят международников. Я считаю, что статус дипломата от этого страдает. Должны быть такие требования, чтобы не каждый второй там учился», — заключил Экмат Байбакпаев.

В парламенте обсуждают поправки в закон об образовании. Предлагается внести изменения, по которым ректор дипломатической академии будет не выбираться, а назначаться министром иностранных дел.