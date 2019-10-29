Азамат Арапбаев признал наличие фирм. Они переданы в доверительное управление

Депутат парламента от фракции СДПК Азамат Арапбаев прокомментировал 24.kg расследование финансового издания Economist.kg.

Журналисты утверждают, что нардеп владеет пятью фирмами и скрывает их в своих налоговых декларациях. А за время работы в ЖК он подал в Налоговую службу две декларации — за 2015 и 2016 годы. За 2017-й отчет отсутствует.

Азамат Арапбаев утверждает, что это недостоверная информация. «У меня нет никаких «Азия-Юг» и ОсОО «Ала-Арчинский кирпичный завод». Я не знаю, откуда взялись данные об этих фирмах, еще и в открытых источниках и с указанием меня, как владельца. ОсОО «Ош-Ойл ЛТД» тоже никогда мне не принадлежало. А ОсОО «Даннур-Юг» и ОсОО «УзгенЭнергоУголь» переданы в доверительное управление и налоги платят исправно. Кто придумал всю эту ахинею, я не знаю», — недоумевает Азамат Арапбаев.

Он добавил, что оправдываться и что-то доказывать не собирается. Отметим, данные получены из портала «Открытый бюджет». Он сообщает, что у большинства фирм отсутствуют данные о налогах, так как в базе Минюста не указаны их идентификационные налоговые номера (ИНН).