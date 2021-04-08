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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Кто контролирует кампанию в городе Ош, рассказал депутат

Безопасность и открытость выборов в некоторые местные и городские кенеши под угрозой, заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, поступает много жалоб на нарушение правил агитации и оказание давления на участников выборного процесса со стороны некоторых лиц.

«Выборы, видимо, ожесточенно пройдут в Бишкеке и Оше. Садыр Нургожоевич (президент. — Прим. 24.kg) заявил, что выборы — это желание народа. Но на деле некоторые превращают все в кашу. Очень много жалоб. Надо пригласить председателя ЦИК и рассмотреть вопрос. В Оше выборы контролирует депутат Азамат Арапбаев. Неужели революцию 5 октября 2020 года провели для того, чтобы эти люди беспредельничали? Не забывайте, что причиной всех революций были нечестные выборы. Сейчас работают те же лица, которые толкнули четырех президентов в пропасть», — заявил Шайлообек Атазов.

Выборы в местные кенеши пройдут в Кыргызстане 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189168/
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