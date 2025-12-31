14:58
В Дипломатической академии МИД КР новый ректор

Сегодня министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев представил коллективу Дипломатической академии МИД КР нового ректора Руслана Рахимова.

В ходе встречи было отмечено, что новоназначенный ректор имеет большой опыт в научно-исследовательской области, а также профессиональный стаж в сфере образования. В частности, ранее он осуществлял преподавательскую и административную деятельность в Американском университете в Центральной Азии, а также работал в Национальной академии наук Кыргызской Республики и сотрудничал с зарубежными академическими и исследовательскими учреждениями.

Министр подчеркнул важность дальнейшего развития Дипломатической академии как ключевого института в системе подготовки дипломатических кадров и выразил уверенность, что профессиональный и международный опыт Руслана Рахимова будет способствовать укреплению образовательного и научного потенциала академии.

В завершение глава МИД Жээнбек Кулубаев пожелал новому руководителю и коллективу академии успехов в профессиональной деятельности, плодотворной работы на благо развития дипломатической службы и укрепления кадрового потенциала Кыргызской Республики.
