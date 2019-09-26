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Власть

Депутат предлагает увековечить память Эмиля Шукурова

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает увековечить память известного эколога Эмиля Шукурова, скончавшегося 23 августа.

По словам нардепа, в честь ученого следует назвать один из парков Бишкека.

«Можно переименовать новый парк «Ынтымак». Шукурова знал весь мир. Он великий ученый и так много сделал для развития экологии нашей страны», — сказал Экмат Байбакпаев и предложил мэрии заняться увековечением памяти эколога.

Кроме того, депутат поинтересовался, что собираются делать муниципалитет и правительство с гостиницей «Иссык-Куль».

Отметим, ранее депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков предлагал переселить президента Сооронбая Жээнбекова и его аппарат в этот комплекс. Но его предложение поддержки не нашло. Что делать с «Иссык-Кулем», не знают и в правительстве. Найти инвесторов для восстановления гостиницы кабмин не может.
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