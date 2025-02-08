Образовательную программу запускают Дипакадемия МИД КР и Hewlett-Packard

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и американская компания Hewlett-Packard подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о запуске новой образовательной программы. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, программа направлена на развитие профессиональных компетенций и внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс Кыргызстана. В ее рамках предусмотрено проведение 32 курсов и тренингов по таким направлениям, как личностный рост, цифровой бизнес, коммуникации, маркетинг и финансы.

Программа включает интеграцию инновационных IT-решений в учебные процессы и создание современной образовательной среды. Она предоставит студентам и преподавателям доступ к актуальным цифровым инструментам и знаниям, способствуя повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда и в бизнес-среде.

HP Inc. и Дипломатическая академия уверены, что сотрудничество станет важным шагом к улучшению качества образования в Кыргызстане, отвечающего требованиям цифровой эпохи.

Hewlett-Packard Global Trading B.V. — международный поставщик технологий и решений в области информационных технологий, предлагающий широкий спектр оборудования и программных продуктов для различных отраслей.

Компания активно поддерживает образовательные инициативы и устойчивое развитие, стремится способствовать цифровой трансформации в разных странах мира.