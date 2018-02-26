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Власть

Минфин был против получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека

Министерство финансов Кыргызстана было против получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека от китайского Эксимбанка. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии по выяснению причин аварии на теплоцентрали сообщил депутат Акылбек Жапаров.

«Я был против получения напрямую китайского кредита. Сроки мне показались короткими, а проценты — высокими. Я, как министр финансов, дал отрицательное заключение, но, несмотря на это, соглашение заключили», — сказал Акылбек Жапаров.

В 2012 году он возглавлял Министерство финансов.

На модернизацию ТЭЦ Бишкека Эксимбанк Китая предоставил кредит в $386 миллионов, проценты по кредиту составляют $94 миллиона. Кредит выдан на 20 лет.
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