В парламенте призывают поддержать арестованного в Алматы депутата

Депутат парламента Кыргызстана Тазабек Икрамов призвал коллег поддержать задержанного во время спецоперации в Алматы депутата от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека.

По его словам, в настоящее время в Интернете появилось очень много информации и возникает очень много вопросов. «Необходимо обратиться в соседнюю страну и перевести Асылбек уулу Дамирбека в Кыргызстан», — сказал Тазабек Икрамов и призвал не допускать обвинений в адрес задержанного до решения суда.

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«Он несколько раз защищал честь Кыргызстана. Если он был задержан при перевозке груза и даче взятке, это была бы совсем другая ситуация. Необходимо поддержать коллегу и посодействовать. Если бы он был замешан в перевозке контрабанды, то должен был работать в таможенной системе», — добавил Тазабек Икрамов.

Ранее стало известно о двойном гражданстве Асылбек уулу Дамирбека.