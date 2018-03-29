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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов

Несколько лет назад в рамках борьбы с привилегиями депутаты Жогорку Кенеша отказались от специальных автомобильных номеров серии KG. Но народные избранники периодически пытаются вернуть себе утраченное.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вопрос о возвращении депутатам отличительных госномеров поднял нардеп Тазабек Икрамов. Он недоволен тем, что у Жогорку Кенеша забрали KG-номера, и теперь никто не знает, что в автомобиле едет депутат.

Избиратели должны знать, что приехал парламентарий. Мы сдали все номера. Может быть, нам их вернут, и мы прикрепим их на личные машины?

Тазабек Икрамов

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