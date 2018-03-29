Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов

Несколько лет назад в рамках борьбы с привилегиями депутаты Жогорку Кенеша отказались от специальных автомобильных номеров серии KG. Но народные избранники периодически пытаются вернуть себе утраченное.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вопрос о возвращении депутатам отличительных госномеров поднял нардеп Тазабек Икрамов. Он недоволен тем, что у Жогорку Кенеша забрали KG-номера, и теперь никто не знает, что в автомобиле едет депутат.