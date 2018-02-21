В Кыргызстане квадроциклы и мопеды придется регистрировать. С таким предложением выступило Министерство транспорта и дорог. Законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша в первом чтении.

Регистрации подлежат все автомобили, автомобильные тягачи, мотоциклы, мотоколяски, мотонарты, мопеды, трициклы и квадроциклы.

Предлагается увеличить срок регистрации автотранспортного средства с 5 до 10 дней.

За несоблюдение правил регистрации автомобилей предусмотрен штраф: для физических лиц — в размере 80, а юридических лиц — в размере 150 расчетных показателей.