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Власть

В Кыргызстане квадроциклы и мопеды придется регистрировать

В Кыргызстане квадроциклы и мопеды придется регистрировать. С таким предложением выступило Министерство транспорта и дорог. Законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша в первом чтении.

Регистрации подлежат все автомобили, автомобильные тягачи, мотоциклы, мотоколяски, мотонарты, мопеды, трициклы и квадроциклы.

Предлагается увеличить срок регистрации автотранспортного средства с 5 до 10 дней.

За несоблюдение правил регистрации автомобилей предусмотрен штраф: для физических лиц — в размере 80, а юридических лиц — в размере 150 расчетных показателей.
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