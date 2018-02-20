Назначен гендиректор ГП «Кыргызкомур»

Джолдошбек Джунушев назначен генеральным директором Государственного предприятия «Кыргызкомур». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По ее данным, нового руководителя коллективу представили председатель ГКПЭН КР Уланбек Рыскулов и заместитель председателя Азис Сапаралиев.

Уланбек Рыскулов поставил перед сотрудниками ГП «Кыргызкомур» задачи для эффективной работы предприятия по бесперебойной поставке угля населению и подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону-2018/2019.

Напомним, директор ГП «Кыргызкомур» Мырза Джаманбаев освобожден от занимаемой должности из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду-2017/2018.

Джолдошбек Джунушев родился 22 июня 1972 года. В 1997 году начинал карьеру с должности инспектора Государственной налоговой инспекции по Первомайскому району Бишкека.

С 15 января 2017 года — депутат Бишкекского городского кенеша.