Более 200 пансионатов платят около 6 миллионов сомов налога на имущество

В Иссык-Кульской области зарегистрировано 217 курортно-оздоровительных учреждений, которые в год платят 5,7 миллиона сомов налога на имущество второй и третьей группы. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике министр экономики Артем Новиков.

Депутат Эльвира Сурабалдиева обратила внимание, что Министерство экономики предлагает повысить коэффициент по уплате налога на имущество. Депутат поинтересовалась, не отразится ли это повышение на ценах для отдыхающих, ведь отдых на Иссык-Куле и сейчас недешев.

«Сейчас курортно-оздоровительные учреждения платят 0,2 процента налога на имущество. В том числе и крупные пансионаты. Мы предлагаем изменить коэффициент на 0,8. За счет этого поступления от уплаты налога на имущество увеличатся до 18 миллионов сомов. Предприятия могут отнести сумму на затраты по налогу на прибыль», — рассказал Артем Новиков.