Зачем Асылбек уулу Дамирбек поехал в Алматы, рассказали во фракции «Кыргызстан»

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков рассказал ИА «24.kg», зачем депутат Асылбек уулу Дамирбек, задержанный в ходе спецоперации в Алматы, отпрашивался у него в четверг, 15 февраля, в Казахстан. Он объяснил необходимость своего выезда в Алматы подготовкой спортсменов, которые должны были участвовать в соревнованиях по борьбе.

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По словам лидера фракции, Асылбек уулу Дамирбек — президент Азиатской федерации борьбы. Он никогда не был замечен в каких-либо неблаговидных делах.

«Для меня это явилось полным шоком. Он должен был курировать соревнования в Бишкеке. Я надеюсь, его задержали по ошибке. Скоро ситуация прояснится. Генеральная прокуратура работает, мы выясняем по своим каналам тоже. Уточняется, в каких межличностных отношениях он состоял с депутатами нашей фракции, кто и что знает про него», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Асылбек уулу Дамирбек — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе и вице-президент Азиатской федерации борьбы. Впервые он стал депутатом в 28 лет. В парламент он прошел по списку партии «Ак Жол». В 2015 попал в Жогорку Кенеш по спискам «Кыргызстана».