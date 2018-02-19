Авария на ТЭЦ. Чиновники признают, что энергетики были не готовы к холодам

Энергетики были не готовы к холодам. Об этом сегодня на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев.

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По его словам, причина банальна — халатное отношение. «Неготовность оборудования к отопительному периоду, ошибочные действия персонала, задержка включения третьего энергоблока, недостаточный контроль руководства ОАО «Электрические станции» за подготовкой ТЭЦ Бишкека к осенне-зимнему периоду привели к аварии», — сказал Аскарбек Шадиев.

Начальник Управления энергетической безопасности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Батырбек Талканбаев добавил, что 26 января в 17.44 отключились 4 котла из-за нехватки химобессоленной воды. 24-25 января расход воды резко увеличился. Энергетики были предупреждены о резком похолодании, но не среагировали на ситуацию. К тому же забились ловушки мусора на трубопроводе.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.