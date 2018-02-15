Сооронбай Жээнбеков: Бесконечные проверки Генпрокуратуры превращаются в бизнес

Сооронбай Жээнбеков на встрече с генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой поручил провести инвентаризацию всех уголовных дел, возбужденных по фактам должностных преступлений, в том числе по коррупции и хищениям государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент поручил генеральному прокурору принять меры по искоренению необоснованных проверок со стороны как самих органов прокуратуры, так и правоохранительных и иных госорганов.

Бесконечными проверками мы не даем полноценно работать государственным органам и бизнесу, препятствуем развитию экономики. Это начинает превращаться в бизнес, основанный на страданиях и проблемах простых граждан. Сооронбай Жээнбеков

Отмечена недостаточная работа по координации правоохранительных и иных органов по предупреждению коррупции в государственных органах.