Борьба с коррупцией: с чего и с кого начинать президенту

Президент Сооронбай Жээнбеков на Совете безопасности достаточно жестко отчитал силовиков, отметив, что Кыргызстан до сих пор не может подняться в рейтинге Transparency International.

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По его словам, в этом виноваты наши правоохранительные, фискальные органы и судебная власть. «Нам известно, что раскрываемость резонансных преступлений низкая. Наши органы заняты мелкими преступлениями и беспричинной проверкой бизнеса», — заявил президент.

Он пообещал вмешиваться в деятельность госорганов, если будут жалобы от граждан, и потребовал от руководителей силовых и правоохранительных органов кардинальных решений в борьбе с коррупцией. И дал чиновникам и генералам последний шанс начать реальную борьбу.

ИА «24.kg» обратилось к респондентам с вопросом: с чего или с кого стоит начать борьбу с коррупцией главе государства?

Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша:

— Борьбу с коррупцией Сооронбаю Жээнбекову стоит начать со своего окружения, с тех лиц, кто обеспечил ему победу на выборах в прошлом году. Огромные средства, которые были бухнуты на агитацию, явно не из зарплаты.

Заявления на Совете безопасности я бы не стал рассматривать серьезно. Это элемент шоу. Президент страны после столь жесткого выступления никого не отправил в отставку. Он лишь повторил то, что говорят люди, мы с вами: к силовикам нет доверия... Однако никаких действий Сооронбай Жээнбеков не предпринял. Есть такая пословица: хорошая собака не лает, но кусает.

Не надо кричать, ругаться, говорить о коррупционерах. Надо просто убирать их. Без предупреждения. Исхак Масалиев

Нурбек Токтакунов, руководитель партнерской группы «Прецедент»:

— Предыдущая президентская команда сажала коррупционеров из числа политических оппонентов. Этот процесс начался с 2010 года. И если Сооронбай Жээнбеков продолжит эту политику, то такая антикоррупционная кампания не убедит общество.

Чтобы общество поверило, Сооронбай Жээнбеков должен начать сажать коррупционеров из числа правящего режима, правящей группировки. Нурбек Токтакунов

Если он сможет это сделать, то это станет новым этапом борьбы с коррупцией. Тогда и народ поверит. Но я сомневаюсь, хотя и хочется верить...

Денис Бердаков, политолог:

— Ключевой момент всей системы — это правоохранительные органы и суды. Именно там закладывается вся проблема коррупции. Ведь коррупция — это когда чиновник, используя свое положение, дает кому-либо какие-то блага (месторождения, доступ к тендерам, взятку) или прикрывает нарушителя закона. Поэтому нет смысла вылавливать каждого человека в отдельности.

Суды и МВД (особенно Управление по борьбе с экономическими преступлениями) — это те авгиевы конюшни, очистив которые президент сделает великое дело. Денис Бердаков

Но нужно помнить, что если зарплата сотрудников МВД не будет составлять минимум 30 тысяч сомов, вся борьба будет фикцией. Нужны системные реформы.

Абдыгул Чотбаев, председатель Общественного движения «Боевое братство» генерал-полковник:

— Сооронбай Жээнбеков сделал первый шаг, когда на Совете безопасности обозначил, где у кого не все хорошо. Но теперь необходимо сделать следующий шаг, подкрепить слова действием. Предупреждение сделано, кто не поймет — того не просто снимать с должности, а привлекать к уголовной ответственности. При этом необходимо отходить от практики, когда под прикрытием «борьбы с коррупцией» сводят счеты с оппонентами. Этот метод практикуется не только у нас, это мировая практика, когда под жернова попадают те, «кто не со мной».

Игорь Халанский, заведующий кафедрой политологии КРСУ, кандидат исторических наук, доцент:

— Рекомендаций уже было дано большое количество, они набили оскомину. Все заключается в качестве кадров и управляемости аппарата. Всего два момента. Если этим не заниматься практически, индивидуально, под жестким контролем, все остальное никакого эффекта не даст. Уже проверено на практике.

Задача президента — в создании конструкции, которая работала бы под его контролем. Как это сделать, есть разные способы: сингапурский опыт, тайваньский. Изобретать что-то новое, значит, изобретать велосипед. Игорь Халанский

Искоренить коррупцию в реальной и административной практике без всяких политических налетов — это одно. А использовать ее как метод политической борьбы — это совсем другое. У нас есть судебная система. Достаточно, чтобы она заработала, и если все доказано юридически, непредвзято, то и необходимо наказывать.

Если наша правовая система функциональна и работоспособна, то не надо проводить кампаний — она будет работать. Если не будет работать, что ни проводи, это все на уровне пропагандистских лозунгов. Игорь Халанский

Рита Карасартова, директор Института общественного анализа:

— Надо менять законодательство, и по должностным и коррупционным статьям вообще убрать понятие срока давности. За любое должностное или коррупционное преступление необходимо привлекать к ответственности. А сейчас все коррупционеры думают, что они недосягаемы, так как научились играть со сроками. Делают все, чтобы затянуть процесс, волокитят дело, и как только сроки истекают, гуляют свободно. Естественно, все это стоит денег. Второе: надо по коррупционным преступлениям вводить систему высоких штрафов и конфискации имущества.