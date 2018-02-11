Сапару Исакову показали, как работает проект «Умный город» в Дубае

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков находится с рабочим визитом в ОАЭ. Глава государства проводит ряд встреч с представителями бизнеса городов Дубай и Абу-Даби. Он также примет участие в VI Всемирном саммите правительств.

Накануне главу кыргызского правительства ознакомили с деятельностью штаб-квартиры полиции города Дубай, где показали, как работает структура. Сапара Исакова впечатлили результаты применения передовых технологий в охране общественного правопорядка.

Глава полиции Дубая генерал-майор Абдулла Халиф Аль Марри показал центр управления, который позволяет с помощью восьми тысяч видеокамер, дополнительных мобильных устройств, спутника и дронов в режиме реального времени отслеживать ситуацию на всех улицах города.

Техническое обеспечение центра управления автоматически выявляет все правонарушения и распознает лица людей.

«Наша цель быть самым безопасным городом в мире, где передовые информационные технологии и высококвалифицированные сотрудники полиции служат во благо общества. В нашей работе используется искусственный интеллект», — отметил глава полиции Дубая.

Сапар Исаков отметил, что опыт Дубая в реализации проекта «Умный город» будет полезен для Кыргызстана.

«Мы ожидаем, что после реализации данного проекта в разы уменьшится количество ДТП и сократятся показатели преступности. Установка камер в городах это требование времени», — сказал премьер-министр КР.

По данным Абдуллы Халиф Аль Марри, в Дубае работает многофункциональное мобильное приложение «Dubai Polis». Им пользуется более двух миллионов граждан. Они могут следить за происходящим в городе в режиме онлайн, оплачивать штрафы, в критические моменты обратиться за помощью, сообщить о ДТП, подозрительной и незаконной активности, а также получить консультацию соответствующих госорганов и страховой компании.

Премьер-министр также посетил один из участков «Smart Police Station», где были продемонстрированы новейшие технологии, применяемые полицией. Здесь не работают люди. Население обслуживает искусственный интеллект, предоставляя 27 услуг.

Глава правительства пригласил представителей штаб-квартиры полиции Дубая посетить Кыргызстан для обмена опытом и детального обсуждения вопросов сотрудничества. Достигнута устная договоренность о том, что курсанты Академии МВД КР и действующие сотрудники МВД КР будут проходить курсы повышения квалификации в Академии полиции ОАЭ.

Проект обеспечения безопасности в городе Дубай реализовала китайская компания Huawei Technologies, которую правительство Кыргызстана выбрала испольнителем «Умного города» в Бишкеке и Оше.