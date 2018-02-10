Арабов зовут в Кыргызстан. Инвестировать в экономику и туризм

Премьер-министр Кыргызстана сегодня в рамках Всемирного саммита правительств в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) встретился с главой компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром.

Фото из Интернета. Мохамед Али Алаббар

Мохамед Али Алаббар является председателем совета директоров Emaar Properties, он входит в состав Исполнительного комитета Дубая — высшего органа власти, объединяющего все успешные предприятия эмирата.

Сапар Исаков отметил, что правительством КР предпринимаются активные меры по повышению инвестиционной привлекательности страны, защите частной собственности и устранению бюрократических преград для инвесторов.

«Одним из моих первых решений на посту главы правительства стало повышение статуса органа, ответственного за привлечение инвестиций. Сейчас Агентство по продвижению и защите инвестиций является обособленным органом, непосредственно подчиняющимся премьер-министру, что позволяет оперативно решать проблемы инвесторов», — рассказал он возможному инвестору.

Сапар Исаков также рассказал о реализации среднесрочной программы «40 шагов в новую эпоху», рассчитанную на период с 2018 по 2023 годы, два основных направления которой связаны с развитием бизнеса.

Направление «Мы – с бизнесом» сконцентрировано на создании благоприятных условий для инвесторов.

Премьер-министр Сапар Исаков предложил главе компании Emaar Properties рассмотреть возможность инвестирования в туристическую отрасль Кыргызстана.

«Отдельным большим направлением для возможного сотрудничества является туристическая отрасль. У нас введен безвизовый режим для граждан 45 стран. Природа, горы, озера позволяют развивать круглогодичный гостиничный бизнес и другие виды туристических услуг», — подчеркнул Сапар Исаков.

Глава компании Emaar Properties Мохамед Али Алаббар принял приглашение посетить Кыргызстан и III Всемирные игры кочевников.

Emaar Properties основана в 1997 году в ОАЭ. Основным направлением деятельности компании является инвестирование в строительные проекты в районе Персидского залива, преимущественно в таких городах, как Дубай и Абу-Даби.

Мохамед Али Алаббар также является основателем Арабского делового совета, который был организован под руководством Всемирного экономического форума. Он входит в рейтинг 50 самых влиятельных арабов по версии журнала Arabian Business за 2006 год.