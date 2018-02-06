В Кыргызстане жизнь оценивается ниже, чем честь и достоинство политиков. Об этом говорится в письме на имя торага Жогорку Кенеша и лидеров парламентских фракций, которое написали правозащитники.

Правозащитники напоминают депутатскому корпусу, что в 2017 году в судах сложилась негативная правоприменительная практика, когда в нарушение конституционных принципов и требований жизнь и здоровье конкретного человека оценивается ниже, чем неосязаемые честь и достоинство чиновников.

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«Приговором Ленинского райсуда Бишкека с виновного в убийстве взыскана компенсация морального вреда в 100 тысяч сомов. В то же время за критическую статью Нарына Идинова о неумелых чиновниках, находящихся во власти на протяжении всей независимости Кыргызстана, в пользу Алмазбека Атамбаева решением Октябрьского райсуда взыскана моральная компенсация в 6 миллионов сомов», — говорится в обращении.

В 2004 году пленумом Верховного суда принято постановление «О некоторых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального вреда», согласно которому определяется размер морального вреда.

По уголовным делам, связанным с убийствами, изнасилованиями, причинении различного вреда здоровью, сумма компенсации не превышает 500 тысяч сомов.

«При рассмотрении же споров о защите чести и достоинства суды, понимая, что душевные страдания от оскорбления нельзя сравнивать с нравственными страданиями личности из-за убийства его близких или физического насилия, назначали соответствующие формальные суммы компенсаций морального вреда. Рассматривая иски по защите чести и достоинства президента, суды, игнорируя принципы равенства, разумности, соразмерности и справедливости, стали удовлетворять заведомо неподъемные, не подкрепленные доказательствами исковые требования», — считают правозащитники.

Гражданское сообщество просит спикера парламента провести общественные слушания по данному вопросу.