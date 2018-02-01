Душанбе и Бишкек хотят увеличить товарооборот и число авиарейсов

Кыргызстан намерен увеличить товарооборот с Таджикистаном. Об этом сообщил сегодня на переговорах в Душанбе президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, следует принять меры по активизации торгово-экономического сотрудничества и создавать благоприятные условия для увеличения объема товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Предлагаю поручить правительствам разработать механизмы взаимодействия по экспорту, импорту и реэкспорту товаров с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса ВСП+. Сооронбай Жээнбеков

Глава КР предложил в ближайшее время провести в Бишкеке бизнес-форум с участием таджикских предпринимателей.

Кроме этого, для создания необходимых условий взаимным поездкам граждан и развитию туризма будет увеличено количество авиарейсов между странами по маршруту Бишкек — Душанбе — Бишкек.