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Власть

Душанбе и Бишкек хотят увеличить товарооборот и число авиарейсов

Кыргызстан намерен увеличить товарооборот с Таджикистаном. Об этом сообщил сегодня на переговорах в Душанбе президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, следует принять меры по активизации торгово-экономического сотрудничества и создавать благоприятные условия для увеличения объема товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Предлагаю поручить правительствам разработать механизмы взаимодействия по экспорту, импорту и реэкспорту товаров с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса ВСП+.

Сооронбай Жээнбеков

Глава КР предложил в ближайшее время провести в Бишкеке бизнес-форум с участием таджикских предпринимателей.

Кроме этого, для создания необходимых условий взаимным поездкам граждан и развитию туризма будет увеличено количество авиарейсов между странами по маршруту Бишкек — Душанбе — Бишкек.
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