«Над туалетом на территории Ошского рынка построили торговые места, где недавно произошел пожар. Как говорится, деньги не пахнут», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Камчыбек Жолдошбаев.

Он поинтересовался, кто дал разрешение на стройку.

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«Мы проверим, направим туда лабораторию и предоставим ответ, кто разрешил строительство», — пообещал глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

«Там же невозможно стоять, запах такой, что и несколько минут нельзя постоять! Давайте вместе проедем, посмотрим», — возмутился нардеп.

Рустамов пообещал создать комиссию. «Зачем мне нужна ваша комиссия, которая не дает результатов? Сначала разрешения даете, а потом обещаете провести проверку», — парировал Камчыбек Жолдошбаев.

Отметим, сегодня народный избранник уже отличился высказываниями. Депутат заявил, что ему приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как его коллеги и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.