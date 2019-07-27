Мэрия Бишкека призвала горожан не покупать продукты у стихийных торговцев, поскольку это опасно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, Ленинский акимиат провел очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на Ошском рынке.

В результате удалось очистить перекрестки улиц Киевской и Кулиева, Токтогула и Кулиева, проспекта Чуй и Кулиева, Чуй и Бейшеналиевой, Киевской и Бейшеналиевой, Токтогула и Бейшеналиевой, Чуй от улицы Бейшеналиевой до Кулиева, Киевской от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева и центральный проход базара.

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«Демонтировали более 50 объектов облегченного типа: столы, металлические конструкции, зонты. Составлен один протокол по статье 120 Кодекса о нарушениях», — отметили в мэрии и добавили, что такие мероприятия проводятся ежедневно.

В муниципалитете уточнили, что по статье «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» кодекса может быть наложен штраф в размере 3 тысяч сомов на физическое лицо и 13 тысяч на юридическое.