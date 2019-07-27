Мэрия Бишкека призвала горожан не покупать продукты у стихийных торговцев, поскольку это опасно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
В результате удалось очистить перекрестки улиц Киевской и Кулиева, Токтогула и Кулиева, проспекта Чуй и Кулиева, Чуй и Бейшеналиевой, Киевской и Бейшеналиевой, Токтогула и Бейшеналиевой, Чуй от улицы Бейшеналиевой до Кулиева, Киевской от Бейшеналиевой до Кулиева, Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева и центральный проход базара.
В муниципалитете уточнили, что по статье «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» кодекса может быть наложен штраф в размере 3 тысяч сомов на физическое лицо и 13 тысяч на юридическое.