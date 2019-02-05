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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (90)

Пожар на Ошском рынке. Директора рынка «Берекет» суд оправдал

Директора рынка «Берекет» Рафката Момункулова оправдали. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Решение вынес Ленинский районный суд Бишкека. «Прокуратура Ленинского района обжаловала его в вышестоящей инстанции. Суд оправдал главного специалиста по охране труда и техники безопасности ЗАО «Берекет» Рашида Сапаева и директора ЗАО «Берекет» Рафката Момункулова», — сообщили в Генпрокуратуре.

В 2018 году на Ошском рынке произошло три пожара за несколько месяцев. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч 412 квадратных метров. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов. 
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