Митинги Ошского рынка. История противостояния торговцев и администрации

Продавцы ЗАО «Берекет» на Ошском рынке сегодня вновь митинговали в Бишкеке. Они добились встречи с мэром Азизом Суракматовым. Торговцы просят сделать рынок муниципальным либо не выгонять их с наработанных мест.

Градоначальнику рассказали, что председатель правления ЗАО «Берекет» Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и построил торговый комплекс. Теперь людей заставляют переехать в него.

Однако там арендная плата выше. Люди купили контейнеры за несколько тысяч долларов, взяли кредиты. А сейчас мы сидим без света. Продавцы ЗАО «Берекет».

Председатель правления ЗАО Болот Бегалиев рассказал, что те места, где торгуют люди, предназначены для многоярусной автостоянки. Он добавил, что торговцы сами не хотят переезжать, хотя им предоставляют лучшие условия за ту же арендную плату.

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После долгих переговоров мэр пообещал включить рубильник, если в течение 10 дней митингующие подготовят все необходимые документы. Но вряд ли это поможет решить вопрос.

Митинги торговцев продолжаются с ноября 2018-го. Правда, тогда городские власти утверждали, что это всего лишь собрание пострадавших от пожара на Ошском рынке. Хотя представители акимиата признавали, что до конца года продавцов переведут в новый торговый центр, а временно дадут места на улице Кулиева.

Акции протеста продолжились в апреле 2019 года.

Тогда руководство ЗАО попыталось закрыть рынок, не уведомив продавцов письменно.

Как объяснил председатель Общественного объединения по защите прав предпринимателей Махмуд Губайдуллин, объявление вывесили за неделю до официального закрытия.

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«Мы хотим, чтобы нам разъяснили, на каком основании 12 апреля рынок закрывают», — отметил он.

Тогда же митингующие потребовали сделать рынок муниципальным, раз ЗАО «Берекет» арендует землю у мэрии.

«Срок аренды истекает в 2020-м. Думаю, мэрии около 150 миллионов сомов в год не помешает», — сказал Махмуд Губайдуллин.

Заместитель директора ЗАО Эсен Саматбаев в разговоре с 24.kg подтвердил, что рынок действительно хотят закрыть, а продавцов переселить в более современное здание, где создадут все условия для торговли.

У торговцев истек договор 31 декабря 2018 года. Инициативная группа просила продлить аренду. Эсен Саматбаев

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«Потом было 23 февраля, 8 Марта, Нооруз, а теперь они совсем не хотят уходить. Оплату за аренду мы взяли до 11 апреля. Мы хотим закрыть рынок и построить на его месте новый», — рассказал Эсен Саматбаев.

Спустя несколько дней администрация рынка «Берекет» закрыла ворота и не пускала продавцов на их рабочие места.

В итоге территорию обесточили, чтобы создать работникам невыносимые условия.

В начале сентября продавцы вновь устроили митинг на территории рынка. Они требовали, чтобы к ним приехал мэр и депутаты Жогорку Кенеша.

В мэрии признают, что пока не могут расторгнуть договор на аренду земельного участка с ЗАО «Берекет». Это возможно только в судебном порядке. На это могут уйти годы.

Добавим, на территории Ошского рынка работают 88 субъектов предпринимательства, среди них 24 крупных, таких как «Кыял», «Беш-Сары», «Берекет» и другие.