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Власть

Гумпомощь не доходит до больных туберкулезом, считает депутат

Для больных туберкулезом поступает очень много гуманитарной помощи, сообщила сегодня на заседании парламента депутат Аида Исмаилова.

«Мы посетили больницы, и кажется, что эта гумпомощь где-то остается. В медучреждения в полном объеме она не доходит», — сказала она.

Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров отметил, что недавно подана заявка в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на $12,1 миллиона на несколько лет.

«Однако в виде денег ни одной копейки нам не выделяется. Грантовые средства распределяют через ПРООН в основном на медикаменты и лабораторные реагенты», — пояснил он.

Отметим, для стимулирования больных туберкулезом не прерывать лечение доноры помогают продуктами. Глава НЦФ об этом ничего не сказал.

На заседании обсуждают поправки в Закон «О защите населения от туберкулеза». Депутаты отметили, что медики говорят только о лечении больных, забыв о профилактике, и посоветовали начинать профработу с детских садов.
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