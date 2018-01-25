Оценить эффективность проектов правительства Кыргызстана поможет Всемирный банк

Всемирный банк окажет поддержку правительству Кыргызстана в разработке методологии оценки эффективности реализации проектов. Об этом заявлено на встрече замминистра экономики Алмаза Сазбакова с главой офиса Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

Алмаз Сазбаков рассказал, что правительство страны приступило к разработке стратегии долгосрочного развития до 2040 года, а Министерство экономики должно внедрить систему оценки эффективности реализации инвестиционных проектов. В этом вопросе техническую помощь и окажет Всемирный банк.

Она будет состоять из таких компонентов, как улучшение системы отбора и оценки проектов, мониторинг проектов, подготовка отчетов об их завершении.