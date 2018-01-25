Сапар Исаков рассказал, зачем государству нужен частный сектор

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня в Давосе выступил на сессии Всемирного экономического форума «Рост и развитие» и рассказал, зачем нужен государству частный сектор. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Как отмечается, участники сессии обсудили роль технологического развития, доступа к Интернету, влияние современных технологий на уровень развития и меры, способные обеспечить устойчивое инновационное развитие, вопрос развития предпринимательства. Отмечено, что с активным развитием мобильного Интернета стандартов 3G и 4G возникает вопрос его рационального использования.

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким подчеркнул важность развития навыков и предпринимательства в цифровой экономике. По его словам, важно следить за технологиями и скоростью их изменения при строительстве инфраструктурных проектов.

Премьер-министр Сапар Исаков рассказал, как инновационные технологии наподобие «Умного города» позволяют улучшить жизнь простых людей.

«Современные технологии позволяют снижать уровень коррупции. Работа в рамках партнерства «Открытое правительство» позволит вывести большую часть данных в открытый доступ, повысит уровень прозрачности. Вместе с тем одним из главных факторов успешного развития цифровизации является активное участие частного сектора. Не должно быть так, чтобы только государство реализовывало все проекты. Частный сектор должен быть вовлечен в процесс. Это станет залогом успешной реализации технологических проектов», — уверен Сапар Исаков.