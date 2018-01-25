В Бишкеке нет действующих бомбоубежищ

В Бишкеке нет бомбоубежища. Это выяснилось сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Вице-спикер Асель Кодуранова вспомнила, как, будучи школьницей, посещала бомбоубежище. Она поинтересовалась у главы МЧС Кубатбека Боронова, что с ним произошло.

По его словам, в Бишкеке бомбоубежища непригодны для использования. Они находятся на балансе столичной мэрии.

«В советское время государство беспокоилось о защите населения. При каждом заводе были бомбоубежища. Выделяли деньги на их содержание. Потом заводы и бомбоубежища перешли в частные руки, их сдали в аренду», — рассказал Кубатбек Боронов.