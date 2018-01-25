02:30
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Власть

В Бишкеке нет действующих бомбоубежищ

В Бишкеке нет бомбоубежища. Это выяснилось сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Вице-спикер Асель Кодуранова вспомнила, как, будучи школьницей, посещала бомбоубежище. Она поинтересовалась у главы МЧС Кубатбека Боронова, что с ним произошло.

По его словам, в Бишкеке бомбоубежища непригодны для использования. Они находятся на балансе столичной мэрии.

«В советское время государство беспокоилось о защите населения. При каждом заводе были бомбоубежища. Выделяли деньги на их содержание. Потом заводы и бомбоубежища перешли в частные руки, их сдали в аренду», — рассказал Кубатбек Боронов.
Ссылка:
просмотров: 696
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты требуют отчета от МЧС о готовности к весне
Депутаты посоветовали Кубатбеку Боронову брать пример с Сергея Шойгу
На перевале Тоо-Ашуу увеличили количество спецтехники перед снегопадами
В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана новый статс-секретарь
Не хочешь переезжать из опасной зоны? Отключим воду и свет!
Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки
Как грибы после дождя растут дома в опасной зоне на юге Бишкека
Последствия стихийных бедствий выявили проблемы в работе госорганов
Чиновники ранее гарантировали, что оползень в селе Аюу не сойдет
МЧС Кыргызстана еще в 2003 году знало, что в селе Аюу сойдет оползень
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Депутаты критикуют правительство за&nbsp;выбор компании Huawei для &laquo;Умного города&raquo; Депутаты критикуют правительство за выбор компании Huawei для «Умного города»
Владимир Путин нырнул в&nbsp;ледяную прорубь в&nbsp;крещенскую ночь Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom