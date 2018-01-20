Кыргызстан попросил у ООН помощь для программы по борьбе с терроризмом

Кыргызстана рассчитывает на экспертную и финансово-техническую помощь ООН для реализации программы по противодействию экстремизму и терроризму. Об этом заявил на встрече в Нью-Йорке c заместителем генерального секретаря ООН по контртеррористическому управлению Владимиром Воронковым министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

Как отметили в пресс-службе МИД Кыргызстана, на встрече глава ведомтсва «подтвердил поддержку республикой программ ООН в противодействии экстремизму и терроризму». Он заявил, что Кыргызстан заинтересован в активизации взаимодействия с ООН по вопросу привлечения международной экспертной и финансово-технической помощи для реализации программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы международной повестки дня в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, отметили в МИД Кыргызстана.