В Кыргызстане желающих попасть в резерв кадров набралось почти 700 человек

На зачисление в Национальный резерв кадров государственной и муниципальной службы Кыргызстана поступило 692 заявки. Об этом сообщили в Государственной кадровой службе.

По ее данным, конкурс на зачисление в резерв кадров стартовал в декабре 2017 года. Прошедшие его кандидаты будут иметь приоритетное право при устройстве на главные и высшие вакантные должности государственной и муниципальной службы.

«На основе представленных документов комиссия примет решение о соответствии кандидатов установленным требованиям и их допуске к тестированию. Конкурс на зачисление в нацрезерв кадров включает практическое задание и собеседование, помимо рассмотрения документов и компьютерного тестирования. По итогам собеседования комиссия принимает решение о рекомендации кандидатов на зачисление в нацрезерв», — прокомментировали в ГКС.