Минздрав Кыргызстана пересматривает систему назначения директоров больниц

Рабочая группа Минздрава занимается пересмотром и совершенствованием системы назначения, отбора и оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства со ссылкой на министра Эркина Чечейбаева.

По его словам, руководители медицинских учреждений прежде всего должны быть эффективными менеджерами.

«Необязательно руководитель должен быть хорошим врачом. Хороший врач должен лечить пациентов, профессор — обучать студентов и развивать науку. Но хороший врач или профессор — это не всегда хороший менеджер. Менеджер — это хозяйственник и лидер, который способен создать правильную атмосферу в коллективе, мотивировать сотрудников и вести их за собой», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он добавил, что в нынешнее время — быстро развивающихся цифровых технологий и активных реформ в системе здравоохранения — необходимо двигаться в сторону «прозрачных и справедливых решений, основанных на доказательных данных и меритократии, исключающих любые коррупционные проявления».

Ранее сообщалось, что Минздрав пополняет кадровый резерв управленцев для медучреждений Кыргызстана. В сентябре 2025 года в нем состояло 453 участника, из которых 155 имели право на участие в конкурсном отборе и назначении.